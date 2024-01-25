На місці падіння літака знайшли "чорні ящики".

Москва виступає проти міжнародного розслідування стосовно падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Про це дав зрозуміти спікер Путіна Дмитро Пєсков, передає BBC.

"Якщо він має на увазі міжнародне розслідування злочинних дій київського режиму - воно однозначно потрібне", – так Пєсков відповів на заяву Зеленського про необхідність проведення міжнародного розслідування катастрофи Іл-76.

На запитання, чи було це навмисним актом, представник Кремля відповів так: "У вас же має бути телефон адміністрації президента Зеленського. Зателефонуйте і поставте це запитання".

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Водночас із цим, російські ЗМІ повідомляють про те, що на місці падіння літака знайшли "чорні ящики". За їхніми словами, мовний і параметричний самописці перебували у хвостовій частині літака. Їх вже передали слідчим.

Падіння літака Іл-76: що відомо

Вранці, 24 січня, неподалік Бєлгорода впав російський військовий літак Іл-76. За словами міноборони РФ, в літаку нібито перебували українські полонені, яких готували до обміну.

Пізніше Генштаб ЗСУ прокоментував падіння літака, заявивши, що Сили оборони продовжать знищувати військовотранспортні літаки РФ, які доставляють ракети для обстрілу Харківської області. У ГУР повідомили, що не мають достовірної інформації стосовно перебування українських полонених на борту Іл-76.

За словами Forbes, інформація про те, що на збитому напередодні літаку Іл-76 перебували 65 українських військовополонених для узгодженого обміну, може не відповідати дійсності.

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