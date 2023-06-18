Подоляк запропонував слухати його в якості стендапу.

В Офісі президента України відреагували на слова прес-секретаря Путіна про те, що Росія нібито багато в чому домоглася мети "демілітаризувати" Україну.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що вони оцінюють Пєскова як людину, яка говорить абсолютно не скоординовані з реальним світом речі. "Все, що говорить Пєсков, потрібно абсолютно чітко сприймати як неможливість проводити будь-які переговори з такими людьми. Тому що вони абсолютно неадекватно сприймають процеси, що відбуваються", - сказав він в інтерв'ю Майклу Накі.

При цьому Подоляк зазначив, що не можна точно сказати, що саме Росія має на увазі під демілітаризацією. "Можливо, вони мали на увазі знищення старої радянської зброї, в обслуговуванні якої Росія заробляла дуже багато грошей. І вони просто хотіли втратити цей ринок", - зазначив Подоляк.

Радник глави Офісу президента вважає, що Україна провела феноменальне переозброєння, на яке в мирний час пішло б більше 10 років. "Я думаю, що ми закінчимо навіть під час війни повне переозброєння. І нам радянський стандарт не потрібен буде", - додав він.

Подоляк зазначив, що Пєскова, Лукашенка або Медведєва можна слухати в якості стендапу, оскільки в політичних питаннях вони лише демонструють всім, якими є управлінцями.

Цілі Росії у війні: останні новини

На початку повномасштабної війни Путін заявляв, що РФ хоче "демілітаризувати і денацифікувати" Україну. При цьому він говорив, що вони нібито не збираються окуповувати українські території.

Також росіяни говорили про "захист населення Донбасу", "притягнення до відповідальності керівництва України" і "боротьбу з нацизмом". Цілі постійно змінювалися, в залежності від ситуації на фронті і спроб виправдати свої військові злочини.

Рупор Кремля Пєсков заявив, що вони "фактично багато в чому виконали завдання з демілітаризації України", оскільки її армія все більше використовує західне озброєння.

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