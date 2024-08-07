Глава української розвідки зазначив, що само собою нічого не відбувається і навіть бунт "вагнерівців" планували півроку.

Новий заколот у Російській Федерації можливий, але для цього потрібен лідер на місці. Один із кандидатів на цю роль зараз перебуває в Україні.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Forbes заявив, що Україна знала про підготовку заколоту ПВК "Вагнера" ще за півроку.

"На жаль, зараз не спостерігаємо такі пориви. Якщо говорити про умовні заколоти етнічних груп, для цього потрібен лідер на місці. Є хороший лідер, він перебуває в нас, але набуває можливостей. Тоді можна про щось говорити. Само собою нічого ніколи не відбувається, бунт вагнерівців готувався заздалегідь", - зазначив головний український розвідник.

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За його словами, ватажок ПВК Євген Пригожин був "складною особистістю, ультрапатріотом", і на його "патріотичних" почуттях зіграв Олександр Лукашенко.

"Він готувався зайти в Кремль, подумки йшов дійсно рятувати Росію. Але йому пояснили: якщо зайдеш, тут ніхто тебе не зможе "взути", але цим ти відразу не врятуєш Росію, а розірвеш її. Адже в одночасно ти будеш у Кремлі, а номінальне керівництво держави - десь в іншому місці", - пояснив Буданов.

Бунт Пригожина - головні новини

У ніч на 24 червня 2023 року голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пішов маршем на Москву, щоб повалити міністра оборони Сергія Шойгу. До російської столиці "вагнерівці" не дійшли, а зупинився за 200 кілометрів від столиці РФ.

Пригожин пішов на переговори з Олександром Лукашенком, який на прохання Путіна взяв на себе роль посередника в конфлікті. У результаті Пригожин втік до Білорусі, отримавши гарантію безпеки для свого життя.

23 серпня у Тверській області Росії розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Ніхто не вижив.

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