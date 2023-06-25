Представниця авторитетного медіа описала складну дилему для Москви.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який втік до Білорусі після невдалої спроби військового перевороту, ризикує бути вбитим російськими спецслужбами.

Колишній керівник московського бюро CNN Джилл Догерті припустила, що лідера "вагнерівців" можуть ліквідувати, попри те, що він втік до Білорусі. На її думку, російський президент Володимир Путін не пробачає зрадникам.

"Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб’ють у Білорусі. Але це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває", - сказала вона.

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Похід ПВК "Вагнер" на Москву - Пригожин згорнув війська

Як писав УНІАН, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час переговорів з Олександром Лукашенком пообіцяв зупинити просування колон "вагнерівців" у бік Москви.

Пізніше стало відомо, що загони ПВК "Вагнер" готуються до відходу з центру Ростова. Туди вони зайшли вранці 24 червня.

Співробітники розвідки США ще 21 червня повідомляли владі країни про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина провести військовий заколот проти вищого військового керівництва РФ.

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