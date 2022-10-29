За словами керівника розвідки України, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи.

Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада, прогнозує керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Про це він сказав в опублікованому сьогодні інтерв'ю виданню The Drive відповідаючи на запитання, скільки часу знадобиться Україні, щоб відвоювати Херсон.

За словами керівника розвідки, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи. Велика частка з них – це військово-десантні війська РФ, російські сили спеціального призначення та морська піхота, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є у Росії.

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"Ці підрозділи складають кістяк угруповання, який також посилюється мобілізованим складом", - зазначив Буданов.

За його інформацією, бойова складова російських військ на Херсонському напрямку – приблизно 40 тисяч військових.

Коментуючи можливість оточити війська ворога в Херсоні Буданов сказав, що це саме те, що ЗСУ намагаються зробити.

"Але зовні вони (окупанти – УНІАН) протистоять. Вони намагаються перешкодити нашому руху вперед, і ви повинні розуміти, що бої точаться щодня", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ: звільнення Херсона

У міру наближення українських збройних сил до окупованого Херсона росіяни почали проводити евакуацію. За словами голови Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, зараз у місті більше окупантів, ніж цивільного населення. Лугова також розповіла, що ворог замінував більшість об'єктів інфраструктури у Херсоні та не збирається просто здавати місто.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни проводять інформаційну операцію про нібито "втечу" з міста, щоб змусити Україну перекинути туди війська з інших напрямків.

Тим часом ворог переформатовує свої підрозділи та готується до вуличних боїв. Повідомлялося, що окупанти намагаються створити лінію оборони.

Окрім цього, російські окупанти можуть спробувати підірвати греблю Каховської ГЕС і перекласти відповідальність за наслідки цієї техногенної катастрофи на Україну. За словами Володимира Зеленського, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що підривом дамби Каховської гідроелектростанції росіяни можуть прикрити свій відступ і перешкодити українським військам пересуватися вглиб Херсонської області.

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