Водночас елітні російські війська поспіхом переправляють на той берег річки.

Російські війська переформатовують підрозділи на Херсонщині.

Про це Суспільному розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

РФ залишає на правому березі Дніпра щойно мобілізованих росіян та поспіхом переправляє на лівий берег десантно-штурмові підрозділи.

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"Противник намагається замінувати берегову смугу лівого берега. Це говорить про те, що вони готуються до наступу наших сил і усвідомлюючи, що він буде потужним, намагаються зупинити його будь-якими способами. Вибудовують рубежі оборони як на правому березі, так і на лівому", — розповіла Гуменюк.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Збройні Сили України в рамках контрнаступу в Херсонській області до 21 жовтня звільнили 88 населених пунктів.

При цьому речник Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що у Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв.

У свою чергу аналітики Американського Інституту вивчення війни попередили, що росіяни можуть вдарити по Каховській гідроелектростанції, щоб звинуватити українську армію і використати повінь для втечі з Херсонської області.

Пізніше стало відомо, що противники на Херсонщині намагаються створити першу лінію оборони, а також займаються підготовкою оборонних рубежів на Лівому березі Дніпра.

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