Окупанти вивозять цивільне населення і забрали останки Потьомкіна.

Росія продовжує так звану "евакуацію" на тимчасово окупованих територіях півдня України. За заявами рашистів, з Херсону вивезли 70 тисяч жителів. Ворог також забрав останки Потьомкіна. Це свідчить про підготовку відходу з міста.

Такими висновками поділилися в британській розвідці в традиційному звіті про війну в Україні.

"27 жовтня 2022 року призначений Росією "губернатор" окупованої Херсонської області України Володимир Сальдо заявив, що понад 70 000 людей вже покинули місто Херсон. 26 жовтня 2022 року Сальдо також заявив, що Росія вивезла останки відомого російського державного діяча XVIII століття, князя Григорія Потьомкіна, з його могили в соборі Херсона на схід від Дніпра", — повідомили в британській розвідці.

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Фахівці вважають, що Потьомкін у російській свідомості асоціюється із завоюванням українським земель у 1700-х роках. Його останки забрали з метою підкреслити "історичне обгрунтування", яким Путін виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну.

"Це символічне вилучення [останків] Потьомкіна і вихід цивільного населення, ймовірно, передбачає намір Росії прискорити виведення військ з цього району", — підсумували в британській розвідці.

Ситуація в Херсоні: остання інформація

За словами президента України Володимира Зеленського, відхід рашистів з Херсона — це інформаційна атака. Таким способом ворог хоче змусити ЗСУ стягнути в район міста додаткові підрозділи з інших напрямків.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що окупанти продовжують проводити так звану "евакуацію". Зараз у місті більше рашистів, ніж цивільного населення.

У Генштабі ЗСУ доповіли: "З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами".

Лугова також розповідала, що ворог замінував більшість об'єктів інфраструктури в місті. Рашисти не збираються просто здавати Херсон.

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