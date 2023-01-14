Мер не приховував, що вражений тим, що побачив на місці ворожого "прильоту" по житловій багатоповерхівці.

Мер Дніпра Борис Філатов емоційно прокоментував варварську атаку РФ по житловій багатоповерхівці міста.

У Telegram Філатов зауважив, що після прибуття на місце удару у нього є лише одне бажання.

"Я хочу лише одного. Щоб кожний роZZійский покидьок побачив те, що я побачив, на свої власні очі. Кожен. Без виключення", - написав Філатов.

Відео дня

Удар по Дніпру 14 січня: головні новини

14 січня російські окупанти вчинили черговий акт терору проти мирного населення України, завдавши ракетного удару по містах України. Загалом ворогом було запущено 38 ракет різного типу.

У Дніпрі окупанти поцілили у багатоповерхівку. Внаслідок удару один з під’їздів був повністю зруйнований. Сповіщали, що під завалами можуть перебувати люди. Згодом в мережі почали з’являтися відео, на яких можна побачити, як люди, що опинилися під завалами, кричать.

На місці трагедії працюють рятувальники та міські служби. Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначав, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.

За наявною інформацією, щонайменше 5 людей загинули внаслідок атаки. Серед поранених є діти, всі вони знаходяться в лікарні. Наймолодшій дитині, яка постраждала, 3 роки. Постраждала дев’ятирічна дівчина у важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи криваву атаку по мирному місту, заявив, що всі причетні до неї росіяни понесуть максимальну відповідальність.

Вас також можуть зацікавити новини: