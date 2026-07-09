'Керченський міст - пуповина, яка пов'язує Росію з Кримом. Він має впасти', - кримськотатарський політик Ескендер Барієв

Представник Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в інтерв’ю УНІАН розповів, що відбувається в окупованому Криму на тлі ударів Сил оборони України по логістиці й стратегічних об’єктах росіян, та чи готові місцеві терпіти незручності заради звільнення півострова.

Росіяни не просто так називають окупований Крим "непотоплюваним авіаносцем". Цей ключовий геополітичний та військовий вузол у Чорноморському регіоні дозволяє контролювати акваторію, повітряний простір над нею, проєктувати військову силу на прибережні країни та найважливіші торговельні коридори. Для російського диктатора Володимира Путіна та його оточення Крим має ще й сакральне значення, адже агресія РФ проти України почалася саме із захоплення півострова.

Зараз через удари ЗСУ по логістиці та стратегічних об'єктах тимчасово окупований Крим поступово перетворюється на острів, де немає пального та електропостачання, з дефіцитом продуктів та туристичним сезоном, який завершився, не почавшись.

Про те, як живе Крим тепер, УНІАН розповів Ескендер Барієв - український кримськотатарський політик, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, координатор міжнародного руху #LiberateCrimea.

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Пане Ескендере, за вашими даними, як живе окупований росіянами півострів, коли Сили оборони України контролюють логістичні шляхи окупантів?

Загалом, коли ми кажемо про логістику, це дуже сильно впливає на Збройні сили РФ, які перебувають в Криму та атакують звідти материкову Україну...

Щодо цивільного населення - окупаційна влада оголосила на території півострова надзвичайний стан регіонального рівня, який передбачає обмеження пересування людей і транспорту, запровадження особливого режиму роботи підприємств, оперативне використання майна, транспорту і ресурсів, виділення коштів з резервних фондів без додаткових процедур та можливість пояснювати будь-які економічні проблеми "форс-мажором" (це саме те, що потрібно окупаційній владі).

Сили оборони України значно посилили тиск, фактично заблокували основні логістичні шляхи… Зокрема, на півночі півострова уразили автомобільний міст через Перекопський перешийок (в районі міста Армянськ), завдали ударів по КПП "Джанкой" та залізничному мосту біля Чонгару, що забезпечує зв’язок між Кримом та Херсонщиною, пошкодили міст, який з’єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою… До того ж дуже важливо, що так звана автомагістраль "Новоросія" перебуває під контролем дронів ЗСУ. І тому ми спостерігаємо, як проблеми з логістикою позначились й на постачанні нафтопродуктів, в першу чергу, бензину.

Призначений Москвою "голова" анексованого півострова Сергій Аксьонов нещодавно заявив, що у найближчому майбутньому масового постачання бензину не буде...

Зараз зберігається велика проблема з постачанням до Криму пального, будівельних матеріалів, транспортуванням на ремонт пошкодженої на фронті військової техніки. Так само, коли з Криму росіянам потрібно вивезти продукти харчування чи відновлене озброєння до своїх угруповань, які перебувають у Генічеському районі Херсонщини, або "перекинути" туди особовий склад для подальшої участі у так званій СВО. Також до нас дійшла інформація про призупинення на тиждень етапування політв’язнів та інших громадян, які сидять у СІЗО на території півострова. Зазвичай після оголошення вироків таких людей вивозять до російських колоній, де вони відбувають покарання…

Тобто, ситуацію з відсутністю бензину можна назвати критичною?

Можна сказати, що вона близька до цього. Так, за даними наших джерел, навіть працівники та водії компаній-постачальників "ТЕС" і "АТАН" (ці компанії мають найбільші мережі АЗС у Криму, - УНІАН) відмовляються працювати попри те, що їм значно підвищили заробітну плату - з 300 тис. рублів до 800 тисяч рублів (до понад 10 тис. доларів, - УНІАН) на місяць.

Відомі випадки, коли вони не хочуть їздити по бензин через небезпечну логістику, мовляв, життя дорожче за гроші, та звільняються… Місцеві жителі шукають, де можна знайти бензин… Вдаються до крадіжок, навіть з’являються офіційні заяви на кшталт: "Власники "Жигулів", будьте обережні! Почастішали випадки крадіжок бензину із баків авто"...

Є проблеми з пальним у фермерів, які не можуть збирати врожай. Також скорочується кількість автобусів міжміського та міського сполучення, що, своєю чергою, спровокувало завантаженість залізничного транспорту на території Криму.

Ширяться повідомлення про появу тіньового ринку бензину та суттєве здорожчання пального - у понад шість разів.

Кілька тижнів тому пальне відпускали по талонах, або тільки до 20 літрів "на руки", потім - виключно спецавтотранспорту. А на АЗС компанії "АТАН" замість цінників з’явилися написи: "Сьогодні ти йдеш додому пішки"… Згодом на деякі автозаправні станції завезли пальне, але відпускали його у дуже обмеженому обсязі - люди вишиковувалися у величезні черги, аби отримати хоча б 3,5 літри.

Зараз багато АЗС взагалі закриті, а на тих, що якось функціонують, пальне з’являється на короткий період та знову зникає… Тому місцева влада, так би мовити, "відпустила" процес - дозволила легковим автівкам заправлятися на території Краснодарського краю і Республіки Адигея. Тобто, люди виїжджають до РФ через Кримський міст з майже порожнім баком, а повертаються з повним - плюс дозволено взяти з собою ще 200 літрів бензину.

Люди вже придумали такий хід: розміщують бензовози перед під’їздом до Керченського мосту, зупиняють їх у якихось дворах приватних будинків... Легковик їде до Краснодарського краю, заправляється, і, повернувшись, зливає пальне у бензовоз, та знов стає у чергу в бік Росії - по бензин… Потім це пальне реалізують по завищених цінах. Кажуть, за каністру бензину вже 100 доларів просять.

Паралельно окупаційна влада впроваджує різні адміністративні, кримінальні заходи проти тих, хто заробляє на "чорному ринку".

А як ставляться росіяни до таких "бензинових туристів"?

Там з’явилися проблеми: місцеві жителі починають вже публічно висловлювати своє невдоволення, навіть були бійки… Кажуть, мовляв, кримчани приїжджають та крадуть бензин.

Такі сварки відбуваються все частіше, зокрема, на території Краснодарського краю та Адигеї, що призводить до ще більших проблем із забезпеченням бензином та нафтопродуктів. Зараз взагалі перестали продавати пальне кримчанам, деякі водії вже декілька діб не можуть повернутись назад (станом на ранок 8 липня, - УНІАН).

Чи намагаються росіяни якимось чином розв'язувати проблеми з логістикою?

Для логістики вони використовують понтонні переправи - понтонні мости, які ввечері збирають, а зранку знову встановлюють. Також для проїзду автотранспортом облаштовують та використовують насипні переправи, намагаються залучати десантні кораблі, які ще в них залишилися.

До ситуації з дефіцитом бензину додалась ще й відсутність світла через удари Сил оборони України по підстанціях... Яка ситуація на півострові із забезпеченням електроенергією?

Пропроблеми з електропостачанням вже відкрито кажуть не тільки на рівні Криму, а й у Москві. Російські високопосадовці запевняють, що шукатимуть шляхи, наприклад, впроваджуватимуть якісь компенсації… Йдеться також "про справедливе забезпечення електрикою", в першу чергу, таких великих міст як Сімферополь та Севастополь. Що стосується сільського населення, північного, західного та східного Криму, то тут світло відсутнє тривалий час - півтори-дві, навіть чотири доби. На південному узбережжі світла немає по 10-11 годин, у Сімферополі - по 6-8 годин. Тобто, через пошкодження не вистачає потужностей. Щоб заживити, наприклад, Севастополь, почали тягнути лінію з Бахчисараю…

Позначився дефіцит потужностей й на роботі електротранспорту. Яскравий приклад - скасування міжміського тролейбусного сполучення Сімферополь - Алушта та Сімферополь - Ялта.

Чи можна стверджувати, що без електрики на півострові стався колапс?

Можна, але я б уточнив: стався колапс у деяких місцях. Адже, нагадаю, проблеми з електропостачанням спостерігаються не по всьому Криму, окупаційна влада намагається процес контролювати - запроваджуються так звані віялові відключення або погодинна подача світла.

Що відомо про роботу залізничного транспорту?

Він працює погано. Наприклад, на ділянці Сімферополь - Бахчисарай через проблеми зі світлом не працювали електрички… Також росіяни скоротили кількість рейсів на поїзди дальнього сполучення - до семи потягів, яких раніше було 18.

Ба більше, маршрути потягів дальнього сполучення, наприклад, Омськ - Сімферополь, Москва - Сімферополь, Санкт-Петербург - Севастополь прибувають тільки до станції Керч-Південна. Тобто, поїзди не доїжджають ані до Сімферополя, ані до Севастополя - з Керчі подальше перевезення пасажирів здійснюється автобусами. Аналогічно - у зворотньому напрямку - із залізничного вокзалу Сімферополя та Севастополя до Керчі йдуть автобуси, для яких, як ви розумієте, теж потрібне пальне.

Так, нещодавно понад тисяча туристів зібралися на території залізничного вокзалу у Сімферополі - їх мали вивезти автобусами до Керчі, але транспорту не було. З Керчі автобуси приїжджали, а із Сімферополя вже не їхали через дефіцит пального.

Як проблеми з пальним та електропостачанням вплинули на ціни в Криму, зокрема, на харчі? Чи працюють крамниці, інший бізнес?

У липні ціни на продукти підскочили на понад 10%. Почалася паніка - люди масово скупляють товари довгострокового зберігання: крупи, цукор, олію, консерви. В Саках та Євпаторії через відсутність світла продукти, для зберігання яких потрібні холодильники, просто "пропали"… Гауляйтери Севастополя і так званої Республіки Крим поінформували, що на півтора місяця запаси є, але все одно ціни підвищуватимуться, адже ситуація з пальним дуже складна… Що буде далі - побачимо.

Крім того, у зв’язку з надзвичайним станом, окупаційна влада оголосила, що у Криму з 22 червня по 1 вересня не працюватимуть всі дитячі оздоровчі установи. Для розуміння: торік таких установ було 1100, в них відпочивало понад 200 тисяч дітей з Криму, 100 тисяч - з РФ та дві тисячі - з інших країн колишнього СНД. Закриття такої кількості закладів обов’язково відіб’ється на економіці півострова, бо, окрім поповнення бюджету, це ще й робочі місця.

Що з нинішнім туристичним сезоном у Криму? Чи провалився він?

Чесно скажу, досі є такі росіяни, які намагаються і зараз їхати до Криму на відпочинок. Є навіть такі, що висловлюють незадоволення через те, що їхніх дітей не залишили в оздоровчому комплексі "Артек", а вивезли за межі півострова. Та кількість охочих приїхати на відпочинок дійсно значно зменшилася: скасовано близько 60% бронювань у пансіонатах і санаторіях. І це попри те, що власники цих закладів обіцяють повноцінний спектр послуг та навіть дві каністри бензину для автівки... Також нам відомо, що росіяни, які збиралися до Криму на відпочинок, масово повертають залізничні квитки.

Для туристів навіть відкрили "гарячу лінію", але вже було багато випадків, коли при зверненні по допомогу, зокрема, пов’язану з пальним, її не надають. Тому вони намагаються самотужки розв'язувати свої питання через "чорний ринок"...

Водночас є достатньо дрібних підприємців, які торгують на південному узбережжі Криму та сподіваються на заробітки під час туристичного сезону, адже певна кількість росіян все одно відпочиває на півострові. Крім того, до моря приїжджають місцеві жителі... Відбувається це попри те, що досі дає про себе знати екологічна катастрофа, що сталася наприкінці 2024 року у районі Керченської затоки з двома танкерами "Волгонєфть". Тоді південне, західне, північне узбережжя було у нафтопродуктах. Зараз, коли море теплішає, у воді знов з’являються мазутні плями…

Які настрої у населення через нестачу бензину, світла, води, зменшення кількості громадського транспорту?

Кількість, частота повітряних тривог, вибухів, які відбуваються фактично на території всього Криму, збільшилися. Плюс, дійсно, проблеми із водо- та електропостачанням, пальним, перебоями з Інтернетом - все це досить сильно відбивається на психологічному стані жителів Криму.

Цікаво, що окупаційна влада навіть скасовувала на півострові звуковий сигнал оповіщення про повітряну тривогу. Нібито саме гудок негативно впливає на психологічний стан населення. Тому попередження надходять через СМС-повідомлення та соціальні мережі, асоційовані з РФ… Звичайно, серед населення все частіше панує страх.

Наскільки відчутний відтік людей з Криму?

Якщо казати про громадян Росії, які незаконно проживають у Криму, то так, є випадки, коли працівники ФСБ, російські військовослужбовці вивозять свої родини додому в РФ. Однак інформацію про "масову втечу", яка шириться соцмережами, підтвердити не можу.

Ще є така категорія - кримські колаборанти, які обіймають різні посади. Тут є питання невизначеності ситуації, у якій вони перебувають. Адже багатьом із них їхати нікуди - у Росії в них немає ані майна, ані житла. Тому, якщо процес деокупації Криму продовжуватиметься, то перед більшістю колаборантів постане велика проблема - куди їхати та що робити.

Однак найголовніше, що Крим через удари ЗСУ, дійсно, перетворюється із півострова на острів - це дуже важливо, бо впливатиме на моральний стан саме Збройних сил РФ, які перебувають в Криму.

Як окупаційна влада пояснює людям, що відбувається? Чи намагається заспокоїти?

Її представники постійно говорять, що ЗС РФ працюють, що вони забезпечують безпеку Криму, мовляв, не треба хвилюватися. Водночас вони вимушені казати про проблеми прямим текстом. Якщо спочатку заспокоювали, мовляв, за тиждень питання з забезпеченням пальним буде вирішене, то зараз визнають, що спрогнозувати стабілізацію ситуації не можуть. Й це вже стосується так званої влади не тільки Криму, а загальнофедерального рівня. Зокрема, російські високопосадовці обіцяють, що на півострів все постачатимуть, адже той залишається у пріоритеті Кремля. Але ми ж бачимо: росіяни Москву як треба захистити не можуть від українських повітряних ударів…

За вашою інформацією, чи готове проукраїнське населення АРК, зокрема, кримські татари терпіти певні незручності заради звільнення півострова?

Кримські татари мають досвід виживання з часів блокади постачання товарів до півострова, яка була у 2015 році (йдеться про мирну акцію на адмінмежі Криму та Херсонщини з блокування постачання товарів до тимчасово окупованого півострова, - УНІАН). Ми навіть генетично адаптувалися до некомфортних умов через свою складну історію, пов’язану з депортацією, зокрема часів СРСР. Ще наші предки, репресовані сталінським режимом, коли поверталися до Криму, починали життя з нуля у вагончиках, де не було води, світла та газу… Багато кримських татар й зараз мешкають не в багатоповерхівках, а у приватних будинках, користуються свердловинами, з яких добувають воду. Коли немає світла, їжу можна готувати у власному дворі, у літній кухні...

Іншими словами, як кажуть люди, вони зможуть перетерпіти. Тим паче, що зараз з’явилася надія на те, що Крим дійсно буде звільнено. Й це стосується не тільки кримських татар, а всього проукраїнськи налаштованого населення Криму.

Однак окупанти виявилися неготовими до такого розвитку подій в Криму?

Зараз ситуація значно складніша, ніж була у 2015 році. Зокрема, з пальним, від якого залежить альтернативне електропостачання - генератори… Можу сказати - так, до такого системного підходу з боку Сил оборони - ударах по логістиці, стратегічних об’єктах, ППО тощо - окупанти виявилися неготовими.

Чи можна припустити, що спокійне життя для російських окупантів у Криму закінчилося назавжди?

Якщо такі атаки триватимуть, тоді, дійсно, можна буде сказати, що назавжди. Однак кілька років тому нам вже обіцяли, що от незабаром ми будемо "пити каву" у Криму, на жаль, тоді щось не склалося… Тому я поки що не поспішав би з висновками. Водночас не можу не відзначити: те, що відбувається у самій Росії та у Криму - великі передумови для звільнення півострова.

Як зараз працює Керченський міст, чи росіяни використовують його на повну?

Його ретельно захищають з моря та суходолу. Там стоїть ППО, у воді - бонові загородження, щоб запобігти проникненню українських дронів чи водолазів… Нагадаю, ним проходить автомобільне та залізничне сполучення, яке використовувалося окупантами для перекидання важкої військової техніки, пального тощо.

Коли відбувалися удари з боку Сил оборони України, росіяни навмисно демонстрували, що нібито мостом озброєння не переміщують, нібито він застосовується виключно для цивільного транспорту. Але це неправда. Просто фури з озброєнням маскували, наприклад, під вантажівки з харчовими продуктами тощо… Зараз, коли виникла проблема з пальним, мостом пересуваються, в основному, автівки, що їдуть по бензин до Росії.

Стосовно його роботи, то, по-перше, Керченський міст не працює, коли починається повітряна тривога. По-друге, вони (окупанти, - УНІАН) намагаються його сильно не навантажувати, це пов'язано із попередніми атаками по ньому. По-третє, для того, щоб запобігти потенційним диверсіям, вони - як з боку Тамані, так і з боку Керчі - при в’їзді (виїзді) з мосту проводять системні перевірки, через що утворюються величезні черги.

На вашу думку, що може стати для росіян "точкою неповернення" в питанні Криму?

Руйнування або суттєво пошкодження Керченського мосту, який залишається основною пуповиною, що зв’язує Росію із Кримом. Якщо міст впаде, це остаточно зруйнує імідж диктатора, рейтинг якого й так вже значно знизився... Відомо, що цей міст та загалом весь півострів - сакральне місце Путіна і його кола. Руйнація політичного іміджу очільника Кремля дасть поштовх значним політичним процесам у середині РФ. Адже саме через просте, безболісне для Москви захоплення півострова сталася подальша агресія Росії проти України. Таким чином Путін продемонстрував свою "могутність": типу, я можу та я зробив… У Криму все почалося й і тут має закінчитися.