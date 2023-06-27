Також бійці продовжують стримувати наступ росіян на окремих ділянках фронту.

Українські захисники успішно наступають на кількох напрямках фронту на півдні та сході - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському, повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Новодарівка - Приютне, Новоданилівка - Роботине українські військові мали успіх, продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника. Також Сили оборони ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Оріхове-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Втрати Росії в Україні на 27 червня - дані Генштабу

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії в Україні з моменту широкомасштабного вторгнення орієнтовно становлять 226 тисяч 170 чоловік особового складу. Лише минулу добу українські захисники ліквідували ще щонайменше 590 російських загарбників.

Також Росія втратила на полі бою в Україні: танків - 4036, бойових броньованих машин - 7834, артилерійських систем - 4083, РСЗВ - 626, засоби ППО - 386, літаків - 314, вертольотів - 308.

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