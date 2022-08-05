Ще 9 людей отримали поранення.

Минулої доби російські військові вбили 7 мирних мешканців Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини — у Торецьку. Ще 9 людей отримали поранення", - повідомив він.

За даними Кириленка, загалом з 24 лютого в області загинуло 685 цивільних осіб, дістали поранень 1 тис. 759.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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