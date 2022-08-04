В нашій країні за добу ліквідували ще 15 танків супротивника.

Українські воїни ліквідували вже близько 41 500 окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано, танків - 1789 (+15) од., бойових броньованих машин - 4026 (+4) од., артилерійських систем - 946 (+7) од., РСЗВ - 260 (+1) од., засоби ППО - 118 (+0) од., літаків - 223 (+0) од., гелікоптерів - 191 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2), крилаті ракети - 182 (+2), кораблі /катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од., спеціальна техніка - 83 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, російські окупанти без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали військові та цивільні об'єкти, тільки в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

ЗСУ давали гідну відсіч противникам. Станом на 3 серпня було ліквідовано 41 350 ворогів.

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