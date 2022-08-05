Понад 700 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

З початку повномасштабної збройної агресії РФ окупанти вбили в Україні 359 дітей.

Про це у своєму Telegram повідомив Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 5 серпня 2022 року більше 1059 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 359 дітей загинуло та понад 700 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Так, 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області поранення отримали троє дітей віком від 8 до 15 років. Також стало відомо про загибель 14-річного хлопчика внаслідок обстрілів м. Маріуполя Донецької області на початку збройної агресії.

"Також в ході фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донецької області, стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще чотирьох дітей", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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