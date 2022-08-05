Росіяни не свідомо вибирають цілі, на яких зосередити свої зусилля, зауважують аналітики ISW.

Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили і змінювати пріоритети зусиль.

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), у відповідь на українські контрнаступальні операції російські сили все частіше перекидають особовий склад і техніку в Херсонську область і на захід Запорізької області.

Зокрема, зі Слов'янська та Сіверська, які окупанти, схоже, залишили.

Також Росія передислокує військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, з регіонів України до Криму.

"Російські сили раніше відводили або припиняли наступальні операції на Харків і на південному напрямку, щоб зробити пріоритетним захоплення Луганської області, але вони зробили це за власною ініціативою, виходячи з мінливих пріоритетів їх командирів. Російські сили в цьому випадку, схоже, реагують на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не свідомо вибирають цілі, на яких зосередити свої зусилля", - відзначають експерти.

На початку повномасштабної війни, навіть після того як була відбита спроба захопити Київ, росіяни могли вільно зосередити свої операції на сході, вказують в ISW. Але тепер ситуація змінилася.

"Підготовка України до контрнаступу в Херсоні і початкові операції цього контрнаступу в поєднанні з різким ослабленням російських сил в цілому, мабуть, вперше дозволяють Україні почати активно формувати хід війни",-йдеться у звіті.

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