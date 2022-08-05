Вибухи було чути в одному з районів.

Вранці в п'ятницю, 5 серпня, російські окупанти атакували один з районів з Миколаєва.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.

"В одному з районів Миколаєва сталися вибухи. Прошу всіх не виходити з дому і триматися подалі від вікон!", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 серпня у Миколаєві також прогриміли потужні вибухи.

Місто було обстріляне 4 рази - о 04:00, о 04:40, потім о 06:00 і о 08:00. Було зафіксовано до 18 вибухів, у тому числі і касетних снарядів.

Під час вчорашніх ранкових обстрілів Миколаєва були пошкоджено понад 10 приватних будинків, три багатоповерхівки та офісну будівлю.

18 липня голова Миколаївської ОВ Віталій Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим, хто надаватиме інформацію про навідників окупантів. Офіційно вже затримано чотирьох коригувальників ворожого вогню.

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