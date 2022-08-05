Ворог здійснив обстріл одного з об‘єктів інфраструктури

Під час нічної атаки по передмістю Запоріжжя російські окупанти поцілили в об‘єкт інфраструктури.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя постраждалих немає", - зазначив він.

Куртєв закликав містян обов‘язково реагувати на усі сповіщення про повітряну небезпеку.

"Не забувайте, що учора вранці під час тривоги у місті сталося два прильоти. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосив в.о. мера.

Як писав УНІАН, приблизно о 01:39 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Після цього у регіоні відбулися вибухи. Мешканці області повідомляли, що чули звуки чотирьох потужних "прильоти". За інформацією місцевої влади, кілька ракет влучили по передмістю Запоріжжя.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов зауважував, що Росія нарощує свої сили на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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