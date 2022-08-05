Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївці на Одещині.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, тривога тривала в області з 01:47 до 02:12.
Загалом на Південнобузькому напрямку, як зазначили в Генштабі, основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.
Як писав УНІАН, 31 липня по території однієї з громад Одеського району було завдано ракетний удар.
Вранці в п'ятницю, 5 серпня, російські окупанти атакували один з районів з Миколаєва.