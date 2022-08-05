На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки безпілотниками.

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївці на Одещині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, тривога тривала в області з 01:47 до 02:12.

Загалом на Південнобузькому напрямку, як зазначили в Генштабі, основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.

Як писав УНІАН, 31 липня по території однієї з громад Одеського району було завдано ракетний удар.

Вранці в п'ятницю, 5 серпня, російські окупанти атакували один з районів з Миколаєва.

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