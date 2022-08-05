На Авдіївському напрямку бої тривають.

Російські окупанти проводять наступальні операції на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Ворог намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.

Як писав УНІАН, Збройні сили на півдні країни за добу знищили три ворожі склади з боєприпасами - в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

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