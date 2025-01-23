Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав військовозобов’язаних обирати собі фах та долучатися до армії.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський порадив чоловікам, які ще сумніваються, чи йти до війська, не боятися і виконати свій конституційний обов'язок. Про це він заявив в інтервʼю проєкту "БАЗА" на Радіо Байрактар.

"По-перше, не треба сумніватися, а виконати свій конституційний обов’язок", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

По-друге, як зазначив Сирський, в Україні військовозобов’язаний сам собі може обрати фах та військову частину для служби.

Відео дня

"У нас настільки зараз гнучка і демократична система (залучення до війська – УНІАН), що ти можеш обрати ту частину і навіть той фах, до чого маєш здібності, навички чи досвід. Якщо ти добровільно обираєш, чи через рекрутинговий центр бригаду, яка має традиції, чи хочеш стати оператором БПЛА, ти можеш це зробити. Тому не треба боятися, треба просто йти і перемагати", - додав генерал.

Мобілізація в Україні – останні новини

За словами командира батальйону безпілотних систем 30-ї ОМБр із позивним "Прокурор", Україна повністю провалила мобілізацію. На фронті спостерігається кадровий голод. Військових на передовій нема ким замінити.

На Заході вже неодноразово заявляли про те, що Україні необхідно знизити мобілізаційний вік до 18 років. На що президент Володимир Зеленський відповідав, що мобілізація більшої кількості людей призведе лише до того, що в Силах оборони буде більше солдатів без зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: