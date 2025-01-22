Захід продовжує тиснути на Україну щодо зниження мобілізаційного віку. Але мобілізація більшої кількості людей призведе лише до того, що в Силах оборони буде більше солдатів без зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.
Очільник держави нагадав, що мобілізаційний вік в Україні визначений законодавством. Тож раніше вже довелося міняти закони, аби знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але це далеко не всі причини, які згадує Зеленський.
"Якщо є люди 25+ і у них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того щоб людей без зброї було ще більше?" – риторично запитав Зеленський.
Він наголосив, що вважає "нечесним", коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей.
"Союзники кажуть: "Інструктори не можуть приїхати до вас у великій кількості. Навчати вас в Україні ми не можемо. Бо це небезпечно. І до речі, вам треба знизити вік [мобілізації]". Це несправедливий діалог", – зауважив президент.
Мобілізаційний вік в Україні
Як писав УНІАН, минулого року низка західних ЗМІ писали, що в адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб вирішити проблему дефіциту особового складу у ЗСУ.
Пізніше офіційні особи США почали говорити про це публічно. Зокрема закликав Київ вирішити це питання радник Джо Байдена Джейк Салліван, а також команда нового президента США.