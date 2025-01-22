Президент нагадав, що раніше вік мобілізації вже був знижений на два роки.

Захід продовжує тиснути на Україну щодо зниження мобілізаційного віку. Але мобілізація більшої кількості людей призведе лише до того, що в Силах оборони буде більше солдатів без зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg.

Очільник держави нагадав, що мобілізаційний вік в Україні визначений законодавством. Тож раніше вже довелося міняти закони, аби знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але це далеко не всі причини, які згадує Зеленський.

"Якщо є люди 25+ і у них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того щоб людей без зброї було ще більше?" – риторично запитав Зеленський.

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Він наголосив, що вважає "нечесним", коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей.

"Союзники кажуть: "Інструктори не можуть приїхати до вас у великій кількості. Навчати вас в Україні ми не можемо. Бо це небезпечно. І до речі, вам треба знизити вік [мобілізації]". Це несправедливий діалог", – зауважив президент.

Мобілізаційний вік в Україні

Як писав УНІАН, минулого року низка західних ЗМІ писали, що в адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб вирішити проблему дефіциту особового складу у ЗСУ.

Пізніше офіційні особи США почали говорити про це публічно. Зокрема закликав Київ вирішити це питання радник Джо Байдена Джейк Салліван, а також команда нового президента США.

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