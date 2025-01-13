Військовий: Україна повністю провалила мобілізацію, воїнів нема ким замінювати

При цьому він наголосив, що в тилу є багато демотивуючих факторів, які впливають на військових.

Україна повністю провалила мобілізацію. На фронті спостерігається кадровий голод. Нема ким замінювати військових на передовій.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив командир батальйону безпілотних систем 30 ОМБр із позивним "Прокурор". Водночас він зауважив, що мотивація мобілізованих все ще на високому рівні, попри "безлад у тилу".

"Повністю провалена мобілізація. Ким замінювати (воїнів на фронті - УНІАН)? Я вам чесно скажу, у мене ті, хто повертається з відпустки, повертаються сюди з більш позитивним настроєм, ніж їдуть туди. Тому що вони бачать той безпрєдєл, який продовжується, ті самі спортзали з перекачаними, ті малолєтки, які дозволяють собі перекривати рух в Києві, слухати російську музику, і пішло-поїхало. Тому що провалена мобілізація", - сказав "Прокурор".

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Військовий зауважив, що у його батальйоні мобілізованих - десь 90%. Усі бійці високо мотивовані.

"Ми намагаємося так ставитися до особового складу, щоб вони себе відчували воїнами та людьми в камуфляжі, а не камуфляжем із незрозумілим наповненням", - сказав "Прокурор".

Водночас є демотивуючі речі в тилу, які сприяють тому, що на фронті воїн почувається значно краще, ніж у відпустці, додав він.

Мобілізація в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зробили заяву щодо законопроєктів стосовно зниження мобілізаційного віку. Як повідомили у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки, станом на 24 грудня 2024 року жодних законопроектів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні у профільному Комітеті не було і немає.

Пізніше член Комітету Федір Веніславський окремо висловився щодо зниження мобілізаційного віку. На його думку, тільки окремі категорії громадян віком до 25 років, які пройшли військову кафедру чи строкову службу, можуть бути мобілізовані. Водночас решта громадян цього віку залучаються виключно на добровільній основі.

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