Ворожа техніка знищена на Донецькому напрямку.

За добу однією із груп спецпризначення Національної гвардії України було знищено 2 бойових машини піхоти, 1 бронетранспортер та 1 танк російських окупантів.

Про це повідомляє Нацгвардія на своїй сторінці у Facebook.

Також НГУ розмістила відео про знищення ворожої техніки.

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"Спецпризначенці Національної гвардії України продовжують нищити ворога на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Свіжі втрати Росії в Україні - найважливіші новини

Генеральний штаб Збройних сил України 31 жовтня повідомив, що наші захисники упродовж 30-31 числа завдали по ворогу 21 удар, 15 з них - по районах зосередження озброєння та військової техніки.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 31 жовтня орієнтовно склали: особового складу - близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано, танків - 2 686 (+14), бойових броньованих машин - 5 485 (+32), артилерійських систем - 1 728 (+4), реактивних систем залпового вогню - 383, засобів протиповітряної оборони - 197, літаків - 275 (+1), гелікоптерів - 253 (+1), безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 413 (+1), крилатих ракет - 352, кораблів/катерів - 16, автомобільної техніки та автоцистерн - 4 128 (+8), спеціальної техніки - 154.

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