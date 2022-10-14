Затверджено плани внутрішньої та зовнішньої евакуації.

Окупаційна влада Криму видала наказ про порядок евакуації музеїв, зокрема в Росію.

Про це йдеться у Facebook в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні зазначається, що на тимчасово окупованій території українського Криму окупаційна влада видала наказ, в якому визначила порядок евакуації музеїв.

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Ним затверджено плани внутрішньої (в межах окупованого регіону) та зовнішньої (на територію Російської Федерації) евакуації. При цьому зазначається, що першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність.

Також в Генштабі повідомляють, що в тимчасово зайнятому місті Херсон окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро.

Вибух на Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

У РФ заявили, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, в результаті спалахнув залізничний потяг. Було пошкоджено полотно на залізничній та автомобільній частинах мосту. Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Пізніше президент Росії Володимир Путін звинуватив спецслужби України у підриві Кримського моста.

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