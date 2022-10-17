Це відбулося, коли повітряна тривога лунала по всій країні.

Вдень у понеділок, 17 жовтня, російські загарбники вкотре атакували області України.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, під час оголошеної по всій країні повітряної тривоги в Хмельницькій області було чути вибухи.

"Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО", – наголосив він.

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Водночас, як повідомило "Суспільне" з посиланням на кореспондентів, вибухи було чути на Вінниччині.

Як сповістив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо – без жертв.

Також стало відомо про роботу ППО у Тернопільській області. Міський голова облцентру Сергій Надал закликав не фотографувати результати її роботи.

З'являлися також повідомлення про вибухи на Львівщині, а також знеструмлення частини областного центру. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, з 12:13 до 12:52 по всій країни було оголошено повітряну тривогу, яка тривала більше двох годин.

Обстріли України 17 жовтня: що варто знати

Як писав УНІАН, цього ранку росіяни завдали ракетних ударів та атакували дронами кілька регіонів України.

Зокрема, у Києві вранці 17 жовтня пролунали вибухи. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що столицю атакували дронами-камікадзе. За останньою інформацією, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі Києва, куди влучив російський дрон, витягли тіла трьох загиблих мирних мешканців, повідомив Кличко.

Також відомо, що ракетного удару завдали по Сумській області – загинули щонайменше троє людей.

Крім цього, результаті атак окупантів сьогодні вранці пошкоджено енергетичну інфраструктуру у центральному та північному регіонах України, можливі аварійні відключення.

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