Місцева влада попереджає про загрозу.

Російські окупанти вдалися до цинічних дій у Маріуполі. Зокрема, вони почали розкидати вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупаційні російські війська сягнули надцинізму. У місті розкидаються вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок", - йдеться у повідомленні.

Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.

Нагадаємо, що 5 березня мала бути проведена евакуація населення по гуманітарному коридору з Волновахи та Маріуполя. Однак російські війська не припиняють обстріли і зривають евакуацію.

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