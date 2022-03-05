У Маріуполі з'явилися вибухонебезпечні предмети під виглядом іграшок / фото УНІАН
Російські окупанти вдалися до цинічних дій у Маріуполі. Зокрема, вони почали розкидати вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Окупаційні російські війська сягнули надцинізму. У місті розкидаються вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок", - йдеться у повідомленні.
Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.
Декілька таких предметів вже знайшли / фото t.me/mariupolrada
Нагадаємо, що 5 березня мала бути проведена евакуація населення по гуманітарному коридору з Волновахи та Маріуполя. Однак російські війська не припиняють обстріли і зривають евакуацію.