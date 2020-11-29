Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Сьогодні на Донбасі українські захисники збили безпілотний літальний апарат окупаційних військ, який перетнув лінію розмежування.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Читайте також"Такої бійки я не пам'ятаю": Арестович розповів про істерику росіян на останньому засіданні ТКГ"У смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що набрали чинності 27 липня, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 137 вибухонебезпечних предметів.

Перемир’я на Донбасі: що відомо станом на 29 листопада

22 липня учасники Тристоронньої контактної групи досягли домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Відтоді неодноразово фіксувалося порушення перемир’я з боку окупантів.

Так, минулої доби, 28 листопада, противник дев’ять разів порушив досягнуті домовленості. На Приазов’ї було задокументовано проліт ворожого квадрокоптера, який було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби.

А 24 листопада від кулі снайпера бойовиків загинув старший солдат в 72-й ОМБр В'ячеслав Мінкін.

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Автор: Юлія Петриченко