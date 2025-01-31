Під Покровськом росіяни почали 'буксувати' і несуть позамежних втрат, – Сазонов

Сазонов впевнений, що в росіян немає ніяких шансів пройти до Мирнограду.

Росіяни відволікають частину ресурсів ЗСУ, штурмуючи позиції у напрямку Мирнограда, прагнуть розтягнути сили наших оборонців. Про це військовий ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов повідомив в ефірі Київ24.

Він зауважив, що РФ перекидає свої підрозділи навіть з Курахівського напрямку під Покровськ, бо зараз Покровський напрямок для нього ключовий.

"Зараз напрямок головного удару ворога ми бачимо, що це південь і південний захід від Покровська. Там в них є невеличке просування. На північному сході їм це не вдалося. Два інших напрямки, на яких вони тиснуть, це - північний схід, розвилка на трасі з Покровська на Бахмут, і напрямок Мирнограду", - розповів він про ситуація навколо міста.

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Сазонов впевнений, що в росіян немає ніяких шансів пройти до Мирнограду.

"Але це відволікає частину наших ресурсів, таким чином вони намагаються розтягнути наші війська", - зауважив він.

Військовий підкреслив, що основні сили противника зараз сконцентровані саме на південному заході від Покровська.

"Але ми бачимо, що ворог починає буксувати. Це бачимо останні дні, навіть тиждень. Бо просування в день не більше кілометра на добу, а втрати в них не просто великі, а якість позамежні. Тобто під Покровськом він, як ми бачимо, буксує. Тим не менш, він стягує сили, стягує все, що в них є на напрямок. Він розуміє, що взяти "в лоб" це місто не вийде, тому намагається його оточувати, намагається вийти на дорогу, яка веде з Покровська на Павлоград", - сказав Сазонов.

За його словами, брати Покровськ "в лоб" росіянам немає сенсу починати, тому що сконцентровано навколо міста, за приблизними оцінками, 50-70 тис особового складу ворога.

"А коли він штурмував Авдіївку, там було 110-120 тис. І скільки він часу витратив на Авідіївку", - підкреслив Сазонов.

Покровський напрямок - головні новини

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Сергій Грабський пояснив, яка головна мета російських військ на Покровському напрямку: ворог хоче вийти на лінію Покровськ – Костянтинівка – Часів Яр та взяти під контроль дорогу, яка обʼєднує ці міста Донецької області. За його словами, окупанти мають намір перерізати логістичні шляхи українських військ, щоб перегрупувати сили та піти в наступ в бік Краматорська і Слов’янська.

Грабський зауважив, що росіяни розпочали активні дії на цьому відтинку фронту кілька місяців тому. Наскільки швидко РФ зможе досягти поставленої цілі, залежатиме від того, наскільки країна-агресорка готова витрачати свій бойовий потенціал. Насамперед ідеться про особовий склад.

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