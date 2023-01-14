Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

Під виглядом проведення спільних навчань Росія нарощує авіаційну компоненту в Республіці Білорусь.

Про це пише Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram. "Не менше як 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24 перебазовані на аеродром в Мачулищі. Очікується перебазування літаків оперативно-тактичного авіації на аеродроми Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштаб, з урахуванням цього зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

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Як Білорусь допомагає РФ у війні проти України

Білорусь з самогопочатку допомагає РФ вести війну проти України. Саме з Білорусі зайшли перші танки окупантів на Північ України.

Також російська авіація постійно використовує аеродроми Білорусі для ракетних ударів по Україні.

На території Білорусі постійно відбуваються спільні з Росією військові навчання. Зокрема, на 16 січня анонсовані чергові навчання - для авіаційної компоненти.

А 12 січня у Генштабі розповіли про загрози, що йдуть з території Білорусі.

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