Вчора, 21 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів про наміри збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб. Однак ці плани окупантам навряд чи вдасться реалізувати.
До такого висновку прийшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті. За їхніми словами, Шойгу знову послався на загрозу з боку НАТО. Нібито Швеція і Фінляндія готуються до входження в Альянс, і це вимагає від РФ "належної відповіді", включаючи створення угруповання військ на північному заході.
Шойгу заявив про прагнення Росії збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона, з яких 695 тисяч будуть контрактниками.
"Однак, дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, що мають відношення до війни Росії в Україні. Адже Москва не змогла повністю укомплектувати бригади і полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю створила нову дивізію, про формування якої заявляли ще в 2020 році", — заявили аналітики.
Однією з причин, чому плани Кремля проваляться, стануть економічні проблеми. Росія зіткнулася з рецесією і значним зниженням ресурсів. Навчальний потенціал агресора також зменшився після 24 лютого, адже багато інструкторів брали участь у бойових діях і були ліквідовані.
"Пропозиції Шойгу можуть стати лише виступом для заспокоєння спільноти військових блогерів, які звинуватили Кремль в несерйозному веденні війни. Він також встановлює інформаційні умови для проведення майбутніх мобілізаційних хвиль під рубрикою укомплектування цих формувань або істотного нарощування військової сили Росії в довгостроковій перспективі", — підсумували в ISW.
РФ нарощує чисельність армії
Цей процес розпочався після повномасштабного вторгнення в Україну, коли окупаційні війська почали активно зазнавати втрат. Спочатку країна-агресор призивала чоловіків на території так званих "ДНР" і "ЛНР".
У вересні Путін оголосив "часткову" мобілізацію в Росії. Завдяки цьому в окупаційну армію призвали 300 тисяч осіб. Дві третини резервістів зараз проходять навчання.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що РФ відправить цих солдатів на війну в Україну. На його думку, Росія здійснить ще одну спробу наступу на Київ.