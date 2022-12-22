Агресору навряд чи вдасться реалізувати амбітні плани.

Вчора, 21 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів про наміри збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб. Однак ці плани окупантам навряд чи вдасться реалізувати.

До такого висновку прийшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті. За їхніми словами, Шойгу знову послався на загрозу з боку НАТО. Нібито Швеція і Фінляндія готуються до входження в Альянс, і це вимагає від РФ "належної відповіді", включаючи створення угруповання військ на північному заході.

Шойгу заявив про прагнення Росії збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона, з яких 695 тисяч будуть контрактниками.

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"Однак, дуже малоймовірно, що Кремль сформує такі великі звичайні сили в терміни, що мають відношення до війни Росії в Україні. Адже Москва не змогла повністю укомплектувати бригади і полки перед повномасштабним вторгненням і не повністю створила нову дивізію, про формування якої заявляли ще в 2020 році", — заявили аналітики.

Однією з причин, чому плани Кремля проваляться, стануть економічні проблеми. Росія зіткнулася з рецесією і значним зниженням ресурсів. Навчальний потенціал агресора також зменшився після 24 лютого, адже багато інструкторів брали участь у бойових діях і були ліквідовані.

"Пропозиції Шойгу можуть стати лише виступом для заспокоєння спільноти військових блогерів, які звинуватили Кремль в несерйозному веденні війни. Він також встановлює інформаційні умови для проведення майбутніх мобілізаційних хвиль під рубрикою укомплектування цих формувань або істотного нарощування військової сили Росії в довгостроковій перспективі", — підсумували в ISW.

РФ нарощує чисельність армії

Цей процес розпочався після повномасштабного вторгнення в Україну, коли окупаційні війська почали активно зазнавати втрат. Спочатку країна-агресор призивала чоловіків на території так званих "ДНР" і "ЛНР".

У вересні Путін оголосив "часткову" мобілізацію в Росії. Завдяки цьому в окупаційну армію призвали 300 тисяч осіб. Дві третини резервістів зараз проходять навчання.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що РФ відправить цих солдатів на війну в Україну. На його думку, Росія здійснить ще одну спробу наступу на Київ.

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