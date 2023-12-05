Там зауважили, що ворог атакував територію України з двох напрямків.

В ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах. Там додали, що крім "шахедів" ворог запустив зенітні керовані ракети С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

"Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України".

Відео дня

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нічна атака дронів

У низці українських областей вночі оголосили повітряну тривогу, країна опинилася під атакою російських безпілотних літальних апаратів. Повітряна тривога тривала кілка годин. Російські дрони слідували з півдня через центральні області на захід.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня окупанти також запустили дрони по українських містах, їм вдалося долетіти до західних областей. Тоді Повітряні сили відзвітували про роботу ППО у дев'яти областях.

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