Загарбники масованими атаками намагаються виснажити українську ППО.

Російська Федерація регулярно атакує українську територію дронами-камікадзе. Найкраще себе у їхньому збитті показала ЗРК Gepard.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю РБК-Україна. Він додав, що ворог запускає велику кількість БПЛА і в кожного з них завжди є своя ціль. Зокрема, ворог спрямовує дрони на якийсь військовий, інфраструктурний, стратегічний об'єкт. Не винятком була й масована атака на столицю 25 листопада.

"Таких об'єктів у Києві, які вони б хотіли уразити, повно. По-друге, вони змусили нас для відбиття цього удару витратити певний запас зенітних керованих ракет. Це вже друга, побічна мета - виснаження нашої ППО", - зазначив речник.

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За словами Ігната, 40% БПЛА збили мобільні вогневі групи зенітками, стрілецькою зброєю, щось збили Gepard, Crotale, а щось міг збити винищувач.

"Але для решти довелось застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє, тож мета виснаження у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує Gepard - це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії - 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами", - додав представник ПС ЗСУ.

Він наголосив, що Україні потрібно більше таких комплексів та їхніх аналогів.

Війна в Україні - сили ППО

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявляв, що на території України працюють різні комплекси протиповітряної оборони західного зразка, зокрема NASAMS, IRIS-T, Patriot. Найкращою, за його словами, є німецька IRIS-T.

У листопаді стало відомо, що Україна отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини. У Німеччині закінчила навчання на Patriot ще одна група українських військових.

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