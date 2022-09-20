Примадонна змогла зробити абсолютно неймовірну річ, зазначили в Офісі президента.

Радянська та російська співачка Алла Пугачова повністю "підрізала підколінну жилу" президенту РФ Володимиру Путіну, оскільки зняла з нього "благословення" людей у віці 40 років, які забезпечують йому легітимність і підтримували відновлення СРСР як культурної матриці.

Путінську політику визначають ті, кому за 40, вони забезпечують президенту легітимність, розповів радник Офісу президента України Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі "Фейгин Live".

"Всі, що 40 плюс в Росії і не лише в Росії, - це люди, вона є частиною їх самоідентифікації, можеш собі уявити масштаб... вона втілила в собі все, що вони інвестували у свою молодість, все найкраще. Під неї одружувалися, під неї розлучалися, під неї дітей народжували...", - сказав він.

Радник ОПУ додав, що Пугачова змогла зробити абсолютно неймовірну річ.

"...перше і найнеймовірніше - вона зуміла одночасно бути улюбленицею і народу, і системи, яка цей народ придушувала... їй було дозволено за радянських часів поводитися неймовірним чином, як особистість з великої літери, де, в принципі, ця справа не віталася, м'яко кажучи", - зазначив він.

Арестович сказав, що система мала задавити Пугачову, але не задавила. Радник підкреслив, що артистка не була членом Комуністичної партії, не співала партійні пісні, виїжджала за кордон, давала там концерти і дозволяла собі дуже небезпечні жарти.

"...вона набула статусу архетипу... це не просто конкретна жінка..., це архетипова фігура для Росії, для пострадянського Союзу... для величезних мас населення вона була ще й учителем покоління...", - підкреслив він.

За його словами, "в неї вкладено стільки, що вона є суперскрепою їх світовідчуття".

"І ось ця скрепа бунтує проти чувака, якому вони доручили, вони його легітимізували відтворити Радянський Союз, як матрицю життя, не в кордонах - це необов'язково, хоча це і передбачалося... і ключова скрепа цієї матриці... сказала, що ні, Володя, ти не впорався, я проти, все, що ти робиш - це повне лайно", - додав Арестович.

Радник вважає, що це "бунт СРСР" проти Російської Федерації.

"...більшого удару цьому режиму завдати було неможливо. Ну, хіба що православна церква збунтувалася б проти Путіна і офіційно пішла, тоді ще так... вона йому підколінну жилу вже підрізала повністю, вона зняла з нього легітимацію, зняла з нього благословення ось цього 40 плюс...", - поділився він.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася в Україну. Окупанти атакували і військові, і цивільні об'єкти, а також захоплювали населені пункти. Через росіян в Україні є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Чоловік Алли Пугачової - комік Максим Галкін, активно критикує владу РФ за вторгнення в Україну. Пугачова і Галкін з дітьми виїхали до Ізраїлю. Пізніше співачка й діти повернулися в Росію.

У Росії Галкіна за підтримку України визнали "іноземним агентом". Після такого кроку російської влади Пугачова розкритикувала війну Росії проти України.

Артистка вважає, що через війну РФ стає ізгоєм, і життя громадян стає важчим.

У Кремлі не захотіли коментувати висловлювання Пугачової про війну.

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