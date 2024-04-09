Військові спростовують його слова.

В Силах оборони півдня України спростували інформацію про те, що російські загарбницькі війска зайшли в село Роботине і фактично закріпилися там.

"У зоні відповідальності 65 окремої механізованої бригади, яка обороняє населений пункт Работине, дійсно відбуваються регулярні сутички із диверсійно-розвідувальними групами противника, які заходять у село і намагаються там закріпитися. Але успіху окупанти не мають", - йдеться у їхній заяві.

Військові зазначили, що наразі Роботине знаходиться під контролем Сил оборони, атаки російських окупантів відбивають артилерією ще на підступах, а розрізнені групи знищують ударними дронами й мінометними розрахунками.

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Заява про зазхід росіян у Роботине: що відомо

Сьогодні ввечері депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в коментарі "Еспресо" заявив, що російським окупаційним військам вдалося прорватися у Роботине.

Він заявляв, що бої між українськими захисниками та загарбниками вже йдуть на території самого населеного пункту. Також депутат сказав, що з боку Вербового лінія розмежування трохи змістилася в наш бік. "Ворог потрохи відтісняє й відвойовує те, що вдалося вибити під час тогорічного контрнаступу ЗСУ", - додав Лишенко.

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