Понад 1,5 тис. танкістів провели бойові стрільби за п'ять днів бойового навчання в польових умовах на території Ростовської області та окупованого Росією Криму.

Російські танкісти провели навчання зі стрільбами біля кордонів України та в окупованому Криму.

Як повідомляється на сайті російського Міноборони, понад 1,5 тис. танкістів з'єднань і військових частин Південного військового округу (ПВО) провели бойові стрільби за п'ять днів бойового навчання в польових умовах.

Вправи бойових стрільб виконувалися екіпажами з гармат сучасних танків Т-72Б3 і Т-90А з використанням штатних снарядів, а також з великокаліберного зенітного кулемета.

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Російські танкісти вдосконалювали навички в ураженні мішеней, що імітують рухомий танк, протитанковий гранатометний розрахунок і безвідкатне артилерійське знаряддя на дистанціях від 300 до 2 тис. м.

Зокрема, танкові екіпажі провели навчання в Ростовській області та в окупованому Росією Криму.

"На танкодромах механіки-водії виконували вправи з водіння танків по пересіченій місцевості з подоланням природних перешкод, у тому числі протитанкових ровів і загороджень. Планом бойової підготовки екіпажів бойових машин передбачено вивчення тактики бою танкових підрозділів в наступі і обороні в денний і нічний час доби", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що" бойове злагодження " екіпажів, розрахунків і відділень з'єднань і військових частин продовжиться у військах ПВО до лютого 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розмістила біля кордонів України і на окупованих територіях в Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Сьогодні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже високою. Він припустив, що може здійснитися найгірший сценарій.

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Автор: Антоніна Доломанжи