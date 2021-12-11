Науседа каже, що може статися і найгірший сценарій.

Президент Литви Гітанас Науседа каже, що країни Балтії відчувають пряму загрозу з боку Росії і можуть розраховувати на військове підкріплення зі США.

Про це він заявив у п’ятницю за результатами розмови з Байденом в рамках перемовин "Бухарестської дев’ятки", цитує Delfi.

"Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки Україні, а й для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу. Тому ми домовилися, що відповідь США у військовому сенсі цього слова буде адекватною, ми можемо розраховують на підкріплення у військовому сенсі, яке дозволить нам відчути себе більш захищеними", – сказав литовський глава.

Сторони констатували високу ймовірність агресії Росії, "є багато ознак, які показують, що може статися і найгірший сценарій – військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави".

Президент Литви наголосив на важливості єдності країн-членів НАТО й, натякаючи на майбутній саміт з участю Росії, закликав "не говорити про країни Балтії та про інших членів НАТО без їхньої участі".

А Байден, на думку політика, "бере на себе необхідне лідерство, і об’єднує наші сили, щоб була озвучена чітка відповідь і зроблено зрозумілий меседж агресивним режимам, що такі дії не залишаться без відповіді".

"Відповідь буде найжорсткішою, уся світова і навіть європейська політична архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим", – підкреслив президент Литви.

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Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська