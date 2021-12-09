Країни НАТО приділяють забагато уваги до переміщення військ на території РФ, впевнений очільник Генштабу.

Глава Генерального штабу Росії Валерій Герасимов заявив, що ЗМІ "брешуть" про загрозу вторгнення Росії до України.

Про це він заявив у коментарі агенції ТАСС.

"Країни НАТО приділяють забагато уваги до переміщення військ на території Російської Федерації. Передислокація підрозділів у ході бойової підготовки - це буденна практика для збройних сил будь-якої держави. Військова діяльність здійснюється на національній території, і про неї не потрібно оповіщувати. Інформація, яку поширюють ЗМІ, про вторгнення Росії до України, є брехливою", - заявив Герасимов.

Водночас у Генштабі Росії заявили, що Україна застосовує на Донбасі зброю, надану країнами НАТО, зокрема американські протитанкові комплекси Javelin і турецькі бойові дрони Bayraktar. Герасимов зауважив, що це може призвести до провокацій, які росіянам доведеться "призупиняти".

Розгортання російських військ на кордоні з Україною: що відомо

Наприкінці жовтня видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що РФ відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять в південні та західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Читайте такожУ США вважають малоймовірним вступ України до НАТО у найближчі 10 років – APУ Міністерстві оборони України тоді спростували інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань". Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фото, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною. Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових. За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими. Кремль заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів. Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися в будь-який день.

Автор: Марта Гичко