Тепер Росія намагається просунутися від Табаївки у бік Піщаного на Куп'янському напрямку, стверджують аналітики.

Росія, ймовірно, зайшла військами у село Табаївка й зараз намагається розвинути успіх в бік Піщаного Харківської області.

Про зміни на Куп'янському напрямку зранку 28 січня заявили аналітики Deepstate. Стверджують, що на 100% про це не можна стверджувати, тож українцям не слід панікувати.

"На ранок надійшла інформація, що ворог зайняв Табаївку та намагається розвинути успіх у бік Піщаного. В атмосфері невідомості не можна допускати паніку", - акцентують там.

В Deepstate кажуть, що перед захисниками ОТУ "Лиман" зараз непростий вибір: або ризикувати й стерти свої резерви з метою відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення й закріпитися на новій ділянці фронту. "Це логічно і нічого таємного не озвучено", - акцентували аналітики.

Зазначимо, офіційних повідомлень щодо втрати контролю над Табаївкою Генштаб ЗСУ не робив. Слід дочекатися даних військових.

Харківська ОВА попереджала про інтерес РФ щодо Табаївки

Напередодні очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв про посилення активності військ РФ біля міста Куп'янськ. Чиновник називав два небезпечні напрямки - Синьківку і Табаївку. За його словами, там Росія проявляє найбільшу інтенсивність у наступальних діях.

Зранку Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони відбили на Куп’янському напрямку 7 атак: бої йшли біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки (Луганська область).

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