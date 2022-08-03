Попередньо ніхто не постраждав.

Зранку російські військові вкотре обстріляли Сумщину, зафіксовано 10 "прильотів".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У ніч на 3 серпня тишу тривожила лише гроза. Але на ранок, близько пів на восьму, почалися обстріли Краснопільської громади. 10 прильотів із САУ", - зазначив він.

За словами Живицького, попередньо ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 2 серпня російські війська шість разів обстріляли прикордоння Сумщини, загалом зафіксовано 62 "прильоти". В усіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог в результаті штурмів має частковий успіх на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас спроби просування противника напрямках Роти-Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбиті. Окупанти з втратами відійшли назад.

Також ЗС РФ вели штурмові дії в напрямку Мінеральне - Авдіївка, успіху не мали, відійшли.

Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках успішно відбиті.

В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.

За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.

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