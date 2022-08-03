Зранку окупанти обстріляли Миколаївщину, поранено одну людину.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.
"Зранку, 3 серпня, о 07:00 внаслідок ворожих обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади поранено одну людину. Також зранку, 3 серпня, о 05:35 внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулася пожежа сухої трави на території підприємства", - розповів він.
Крім того, за словами Кіма, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.
"Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. За даними мера міста, в одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет.