Разом з тим українські військові сьогодні успішно відбили спроби просування супротивника у декількох місцях на Донеччині.

Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі і техніці, але мають частковий успіх в окремих населених пунктах на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 2 серпня.

Зокрема, на Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Ворог збільшив інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

Як інформує Генштаб, всі спроби просування супротивника у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад.

Водночас у напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

Також на Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк, завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівки.

Разом з тим, за даними Генштабу, окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли.

Водночас на напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх.

Окремо сказано, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки, а біля останнього супротивник завдав ще й авіаудару. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Супротивник намагається відновити втрачене положення.

Крім того, ворог обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Осокорівка, Іванівка, Оленівка, Зоря, Благодатне, Пришиб, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут та Явкіне. Завдав авіаційного удару неподалік Зорі.

Також супротивник вів повітряну розвідку для уточнення результатів вогневого ураження та виявлення положення українських військ.

Крім того, у Генштабі повідомили, що в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

"Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Серед російських окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок - непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти", - додали у Генштабі.

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