В Україні сержанти без вищої освіти, але з бойовим досвідом, зможуть обіймати офіцерські посади.
Про це на брифінгу заявив заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони полковник Сергій Литовченко.
Він зазначив, що в умовах інтенсивного ведення бойових дій значно підвищилась потреба ЗСУ у комплектуванні посад молодших офіцерів.
Литовченко пояснив, що в даний час первинні посади молодшого офіцерського складу комплектуються в першу чергу за рахунок випускників вищих військових навчальних закладів, офіцерів запасу, сержантів і старшин, які мають вищу освіту.
Але наразі на посадах офіцерів проходять військову службу певна кількість сержантів і старшин, які не мають вищої освіти та не пройшли відповідний курс військової підготовки. Проте, зауважив Литовченко, ці військовослужбовці набули вагомий бойовий досвід і успішно виконують службові обов’язки на цих посадах.
"Саме вмотивований та досвідчений особовий склад дає змогу нашій державі отримувати нові перемоги та звільняти окуповані території", - сказав Литовченко.
Укомплектування ЗСУ
З метою підвищення укомплектованості первинних посад молодшого офіцерського складу під час дії воєнного стану, 20 березня Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.