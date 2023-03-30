В умовах інтенсивного ведення бойових дій значно підвищилась потреба ЗСУ у комплектуванні посад молодших офіцерів.

В Україні сержанти без вищої освіти, але з бойовим досвідом, зможуть обіймати офіцерські посади.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони полковник Сергій Литовченко.

Він зазначив, що в умовах інтенсивного ведення бойових дій значно підвищилась потреба ЗСУ у комплектуванні посад молодших офіцерів.

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Литовченко пояснив, що в даний час первинні посади молодшого офіцерського складу комплектуються в першу чергу за рахунок випускників вищих військових навчальних закладів, офіцерів запасу, сержантів і старшин, які мають вищу освіту.

Але наразі на посадах офіцерів проходять військову службу певна кількість сержантів і старшин, які не мають вищої освіти та не пройшли відповідний курс військової підготовки. Проте, зауважив Литовченко, ці військовослужбовці набули вагомий бойовий досвід і успішно виконують службові обов’язки на цих посадах.

"Саме вмотивований та досвідчений особовий склад дає змогу нашій державі отримувати нові перемоги та звільняти окуповані території", - сказав Литовченко.

Укомплектування ЗСУ

З метою підвищення укомплектованості первинних посад молодшого офіцерського складу під час дії воєнного стану, 20 березня Верховна Рада ухвалила відповідний закон, який направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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