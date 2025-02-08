Головнокомандувач до річниці свого призначення розповів про пріоритети у протистоянні агресії РФ.

За рік цілями успішного ураження на території РФ стали більше як 370 об’єктів військового призначення. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook до річниці свого призначення, що відбулось 8 лютого 2024 року. Головний пріоритет, сказав він, - "Росія у вогні".

"Триває нарощування ударів по військових об’єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію, та інші об’єкти будуть атаковані, допоки триватиме агресія Москви проти нашої держави", - зазначив Сирський.

За його словами, дистанція ураження DeepStrike углиб території РФ уже досягла 1,7 тис. км.

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"Готуємо нові далекобійні засоби, і вони будуть застосовані. За цей рік цілями успішного комплексного вогневого ураження на території Російської Федерації стали 377 об’єктів військового призначення", - наголосив він.

Як повідомив головнокомандувач, Повітряні Сили та інші складові Сил оборони протягом року знищили 9 200 повітряних цілей різних типів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2023-му (3 798).

Сирський зазначив, що Україна здатна контратакувати, бити і гнати ворога. Це довели оборона Києва, Харківська наступальна операція, звільнення правобережної Херсонщини. Це, за його словами, продемонструвала й Курська операція.

"Ми створили буферну зону на Курщині, зруйнувавши задум ворога почати новий наступ на Суми та Харків. Також цією операцією послабили тиск на деякі ділянки фронту", - розповів головком.

У зв’язку з цим він назвав інший пріоритет - нестандартні дії, не лише оборона.

За словами генерала, за 6 місяців активних бойових дій на території РФ загальні втрати російських військ у живій силі становлять понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч – убитими. Сирський підкреслив, що це найбільш підготовлені російські війська. Зазнало розгрому й угруповання північнокорейських найманців.

Також головком повідомив, що під час операції взято в полон 924 військових армії РФ. Поповнення обмінного фонду дозволило визволити частину наших військовослужбовців, зокрема тих, хто перебував у неволі з весни 2022 року.

Крім того, за словами головнокомандувача, створення нових механізованих бригад допомогло залучити до Курського наступу свіжі підрозділи.

"Завдяки цьому ми змогли вивести три бригади десантно-штурмових військ з Донеччини на відновлення боєздатності, доукомплектувати і доозброїти їх, що дало результат: ми вже понад 6 місяців утримуємо сотні квадратних кілометрів території країни-агресора", - сказав Сирський.

Він наголосив, що ключовим пріоритетом залишається збереження життя людей. Головнокомандувач назвав і інші пріоритети:

"бий здалеку", що полягає в застосуванні дронів, артилерії, роботизованих платформ, наземних і морських дронів;

максимум зусиль для покращення підготовки українських військовослужбовців;

реформування військових структур, перехід на стандарти і принципи НАТО у підготовці та управлінні військами;

нарощення спроможностей Збройних сил і перехід на корпусну систему, яка дасть більш стійку й керовану структуру військ.

Останні удари по російських об’єктах

Як повідомляв УНІАН, практично щоночі засоби ураження Сил оборони України влучають по важливих об’єктах сил ворога, що розташовані на території РФ.

Так, 8 лютого в РФ теж були вибухи. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, дрони атакували Ростов-на-Дону в РФ, у результаті чого в районі "Сельмашу" було чути звуки вибухів.

Він зауважив, що там розташовані важливі військові об’єкти РФ. Зокрема, відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб.

У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400. Раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.

Коваленко додав, що, крім цього, в межах міста розміщений штаб Південного військового округу РФ, який координує війну проти України у південних областях.

Також Сили оборони працюють по об’єктах ворога на тимчасово окупованих українських землях. 8 лютого журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗСУ вдарили по штабу 35-ї ОМСБр Збройних сил РФ в окупованому місті Селидове на Покровському напрямку. Внаслідок цього удару було ліквідовано багатьох офіцерів командування бригади окупантів, зазначив він.

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