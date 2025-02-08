Невідомі дрони навідались у Ростов, де знаходяться два військових аеродроми

Крім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ.

Вночі дронами був атакований Ростов-на-Дону, в результаті чого в районі "Сельмаш" було чути звуки вибухів.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він зауважив, що в тому районі розташовані важливі військові об’єкти РФ.

"Відомо про наявність двох військових аеродромів, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400", - деталізував він.

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Коваленко додав, що крім цього, в межах міста знаходиться штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України. "Раніше на території заводу "Сельмаш" помічали склади боєприпасів та технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії", - додав він.

Рано вранці місцева влада повідомляла про те, що дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в Ростовській області. А місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляли, що у ніч на суботу було чути щонайменше п'ять сильних вибухів.