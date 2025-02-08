Літак збито на Торецькому напрямку.

На фронті українські бійці знищили російський літак Су-25. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу ЗСУ, який вполював ворожу "пташку".

Відзначилися воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ ЗСУ, що входить до складу оперативного командування "Південь".

"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - наголошують військові.

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Довідка УНІАН. Су-25, також відомий за неофіційним прізвиськом "Грач" - радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Став на озброжння СРСР у 1981 році. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ за прямої видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Полювання на російську авіацію

Як писав УНІАН, востаннє Сили оборони повідомляли про збиття Су-25 аж у серпні минулого року. Тоді також відзначилася 28-а ОМБр.

Крім того ми розповідали, що 31 грудня 2024 року Сили оборони України першими у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона, а саме - Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування. Згодом повідомлялося, що знищено ще один аналогічний гелікоптер.

Раніше, у вересні, повідомлялося, що з аеродрому "Саки" начебто для пусків ракет Х-31П злетів літак, проте зник з радарів. Йшлося, що це – винищувач Су-30. Зокрема, про зникнення літака РФ в ніч проти 11 вересня повідомляв телеграм-канал "Кримський вітер".

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