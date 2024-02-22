У довготривалій перспективі російський диктатор слабший, ніж на початку вторгнення в Україну.

Колишній очільник британської секретної розвідувальної служби МІ-6 Крістофер Стіл стверджує, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального зробила диктатора Володимира Путіна "слабшим".

Як заявив Стіл у коментарі The Independent, смерть Навального робить Путіна "слабшим у довгостроковій перспективі".

"Він (Путін - УНІАН), можливо, сильніший (ніж на початку вторгнення в Україну - УНІАН) у короткостроковій перспективі. Я думаю, у довгостроковій перспективі - слабший. Я просто не розумію, як, наприклад, у міжнародній спільноті хтось може тепер стверджувати, що з Путіним слід домовлятися", - заявив Стіл.

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Смерть Навального - що відомо

Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії "Полярний вовк", розташованої в російському селищі Харп. У Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що опозиціонеру нібито раптово стало зле після прогулянки, і медики не змогли його врятувати - у політика "відірвався тромб".

На думку реаніматолога, який лікував Навального, цей діагноз "неправомірний" - Олександр Полупанов був у групі медиків, які приїхали з Москви в Омську лікарню після отруєння Навального в 2020 році. Він стверджує, що відрив тромбу неможливо підтвердити без відповідних досліджень. Матері політика Людмилі Навальній відмовляються видати тіло, посилаючись на необхідність проведення "хімічного аналізу".

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