У слідкомі РФ пояснили, що з тілом політика будуть проводити якусь "хімічну експертизу".

У слідчому комітеті РФ заявили матері російського опозиціонера Олексія Навального, що не віддадуть їй тіло сина ще мінімум два тижні.

Про це повідомила прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш. "Слідчі сказали адвокатам і матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів (!) буде проводитися якась "хімічна експертиза", - написала вона в соцмережі.

Про аналогічне рішення повідомив і директор "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов.

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Смерть Навального

16 лютого в російській колонії помер опозиційний політик Олексій Навальний. Як повідомила тоді Федеральна служба виконання покарань, Навальному раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його врятувати.

Лікар-реаніматолог, який лікував Навального, заявив, що "діагноз" тромбоемболія", який намагаються поставити політику, неправомірний". Лікар Олександр Полупанов був у групі медиків, які приїхали з Москви в Омську лікарню після отруєння Навального в 2020 році. "Те, що пишуть в ЗМІ і заявляють у ФСВП, що у Навального відірвався тромб і це була тромбоемболія, неможливо підтвердити, тому що не було проведено ніяких прижиттєвих маніпуляцій для визначення цього захворювання і не було проведено розтин. А те, як вони описують, що він відчув себе погано, приїхала швидка допомога, і вони роблять висновок, що відірвався тромб - такий висновок можна зробити тільки за результатами розтину", - пояснив фахівець.

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