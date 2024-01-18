Супротивник на півдні марно намагався штурмувати позиції наших воїнів, зазначила Наталія Гуменюк.

Російські окупанти намагаються вибити Сили оборони з плацдарму на лівому березі Дніпра на Херсонщині, але продовжується наша робота по його розширенню.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. "Ворог не припиняє штурми на лівому березі наших позицій, намагаючись вибити нас з того плацдарму, де вдалося закріпитися", - зазначила вона. При цьому додала, що за минулу добу нарахували шість штурмів, але вони були безуспішними для ворога.

Гуменюк зазначає, що розширенню плацдарму сприяють "переваги погоди певною мірою" і потужна бойова робота. "Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму. Ця робота дуже важка і в часі вона може здаватися уповільненою. Але вона відбувається в надзвичайно важких бойових умовах і тому кожен метр - це суттєве досягнення", - наголосила вона.

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Гуменюк також розповіла про ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони півдня. "Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, і за цю добу є дуже потужні результати. З покращенням погоди ми нарощуємо свої зусилля з ураження ворога - мінус 45 окупантів в нашій зоні відповідальності, чотири танки, відбувається знищення човнів, на яких окупанти намагаються маневрувати між островами, облаштовуючи свої спостережні пункти, по яких ми завдаємо удари і вибиваємо їх з островів", - зазначила вона.

Гуменюк розповіла, що ворог скористався деяким покращенням погодних умов і повернувся до системних дронових атак в нічний час. "І цієї ночі працювали сили ППО півдня. На Миколаївщині збито вісім дронів, але, на жаль, уламками одного зі збитих дронів побито аграрне підприємство, але люди не постраждали", - зазначила вона.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня повідомила, що зусилля ворога були зосереджені і на атаці прифронтових територій. "Це досить не типово для використання таких баражуючих снарядів як "шахеди", бо вони більш далекобійної дії",- додала Гуменюк. За її словами, цього разу ворог поцілив в Херсоні по житловому сектору, а на Бериславщині - знову вдарив по агропідприємству.

Вона додала, що ворогу не дає спокою те, що країна продовжує свою економічну діяльність і підтримує деокуповані регіони, котрі намагаються вижити в прифронтовій зоні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ISW, станом на 16 січня Збройні сили України зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв.

За словами російських та українських джерел, позиційні бої тривали на східному березі, у тому числі біля Кринок (село Кринки херсонська область).

Згідно з супутниковими знімками, окупаційні війська готуються до оборони району за Кринками. Зокрема, йдеться про шосе М14, уздовж якого російські загарбники збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції.

Нещодавно в оперативному командуванні "Південь" розкрили, як почуває себе армія України у лівобережних Кринках, які стоять Путіну "поперек горла". За три місяці невдалих контратак 18-та загальновійськова армія та інші формування ворога на Херсонщині втратили щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 33 одиниці техніки, здебільшого - на правому березі Дніпра.

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