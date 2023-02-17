Столтенберг сказав, що Путін недооцінив НАТО та партнерів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, які дві великі стратегічні помилки зробив президент РФ Володимир Путін, коли вирішив вторгнутися на територію України.

"Перша і найважливіша (помилка) - в тому, що він абсолютно недооцінив силу, хоробрість, завзятість українського народу, українського політичного керівництва, і звісно ж українських Збройних сил", - зазначив він інтерв'ю ТСН.

Інший великий стратегічний прорахунок Путіна, за думку Столтенберга, - він так само недооцінив НАТО та наших партнерів, їх рішучість та готовність допомагати Україні, запроваджувати економічні санкції, а також військовими та економічними засобами допомагати Україні.

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"І ми справді розуміємо, що це важливо для українців, але так само важливо для всіх держав-членів Альянсу. Бо якщо президент Путін переможе - це буде трагедія для України, і дуже небезпечно для нас. Оскільки урок, який з цього винесе він - це те, що за допомогою грубої військової сили можна досягти своїх цілей. І це зробить набагато вразливішим НАТО та його окремих членів. Ось чому ми допомагаємо Україні", - резюмував Столтенберг.

Останні заяви щодо війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія повинна програти війну, яку вона розв'язала проти України. Також він вважає, що західні країни мають допомогти Україні отримати здобутки на полі бою, аби змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів на українських умовах.

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