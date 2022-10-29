Росія боїться модернізації озброєння, яке знаходиться в ЄС.

На дев'ятому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія завила про готовність "вжиття заходів" у відповідь на посилення ядерного компонента у військових планах НАТО.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, повідомляє російське інформагентство РИА Новости.

"Росія буде враховувати у своєму військовому плануванні модернізацію ядерних бомб США, розміщених в європейських країнах", - йдеться в повідомленні.

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Країна-агресор побоюється модернізації озброєння, яке знаходиться в ЄС.

"Ми не можемо не помічати планів модернізації ядерної зброї, тих бомб вільного падіння, які знаходяться в Європі. США їх модернізують, підвищують їх точність і знижують потужність ядерного заряду, тобто вони перетворюють це озброєння на "зброю поля бою", тим самим знижується ядерний поріг", - сказав Грушко.

Грушко згадав про вимогу США до союзників закуповувати літаки F-35, які є більш сучасними моделями в порівнянні з F-16. За його словами, в НАТО додатково було ухвалено рішення про збільшення кількості навчань за ядерним сценарієм.

Ядерний терор:

21 вересня президент країни-агресора Володимир Путін досить чітко озвучив загрозу ядерного удару.

25 вересня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься і на тимчасово захоплені території України, які РФ спробувала анексувати за підсумками фейкових "референдумів".

9 жовтня в Кремлі ухилилися від прямої відповіді на питання щодо застосування ядерної зброї у відповідь на руйнування Кримського мосту.

Експерти відзначають, що ядерні загрози Росії поки не виходять за рамки слів і реальна підготовка до атаки не ведеться.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація на полі бою не вплине на рішення Росії щодо застосування ядерної зброї проти України.

Водночас американський лідер Джо Байден не розуміє, чому кремлівський диктатор продовжує говорити про ядерну зброю, якщо не збирається її використовувати.

29 жовтня Welt повідомив про те, що у РФ перед нападом на Україну обговорювали сценарії ядерного удару по Німеччині.

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