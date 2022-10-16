Захід дотримується думки, що ядерну війну неможливо виграти.

Захід не використовуватиме ядерну зброю проти Росії, навіть у разі її удару по Україні.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив голова правління Центру оборонних стратегій, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Жодна країна - ні США, ні Великобританія, ні Франція — не збирається займатися самостійно ядерною ескалацією. Навіть у разі застосування тактичної ядерної зброї проти України вони не використають свою ядерну зброю", - заявив експерт.

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Загороднюк зазначив, що Захід дотримується думки, що ядерну війну неможливо виграти.

У західних країнах є чітке правило, яке працює вже багато десятиліть: ядерну війну не можна виграти. Почнеться обмін ядерними ударами, який закінчиться тим, що постраждають всі. Навіть якщо Росія першою буде виснажена, проте збиток, який РФ завдасть іншим країнам, буде занадто високим для того, щоб говорити про те, що хтось виграв", - заявив експерт.

Він також зазначив, що в разі, якщо Росія застосує проти України ядерну зброю, не виключено втручання в ситуацію НАТО.

"У разі застосування ядерної зброї проти України планується застосування неядерної зброї, але в дуже серйозних масштабах. Тобто, скоріш за все, буде пряма участь НАТО у війні без сухопутних військ. Але у них є можливості завдати надзвичайно серйозної шкоди, шкоди військовим об'єктам Росії, і говорити про те, що режим Путіна після цього перестане існувати", - зазначив експерт і додав, що ніхто не очікує від Заходу застосування ядерної зброї.

Ядерний шантаж з боку Росії:

21 вересня 2022 року російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив заходу ядерною зброєю.

Цьому передували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США і союзники погодилися, що Україна має деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

В українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

Загалом, на думку Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ в нинішньому стані просто не здатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

16 жовтня 2022 року радник з національної безпеки американського президента Джейк Салліван заявив про те, що США не потерплять ядерного удару Росії по Україні.

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